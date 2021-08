Hoe Rihanna miljardair werd zonder een noot te zingen

Celebrities Brad Pitt-lookalike moet datingapps verwijde­ren omdat geobsedeer­de vrouwen hem stalken: “Ik ben niet op zoek naar mijn Angelina”

3 augustus Een 35-jarige vrijgezel zijn en als twee druppels water op Brad Pitt lijken. Het klinkt als een droom, maar er is ook flinke keerzijde aan de medaille. Lookalike en vader Nathan Meads kan niet meer online dates scoren omdat vrouwen enkel geïnteresseerd zijn in de echte Hollywoodster of hem blijven lastigvallen. “Vrouwen verwijten me dat ik een nepprofiel heb of beginnen met letterlijk te stalken”, zegt de Brit.