Hoe Nipplegate 18 jaar later nog altijd voor ophef zorgt: "Een foutje? Ik reken 10.000 dollar per dag, ik maak geen foutjes”

Celebrities Taylor Swift en Blake Lively: overzicht van een vriend­schap die niet kapot te krijgen is

Taylor Swift (31) en Blake Lively (34) sloegen de handen in elkaar voor de muziekvideo van ‘I Bet You Think About Me’, een nieuw nummer van de Amerikaanse zangeres. Stiekem zijn de twee wel al langer bevriend. Ondertussen is het al zes jaar geleden dat hun vriendschap aan het licht kwam. Fans van Taylor dachten aanvankelijk dat Lively het op hun idool gemunt had, maar al snel bleek het om een misverstand te gaan. De actrice profileerde zich zelfs als voorzitter van Taylor Swifts fanclub. Een positie die ze na al die jaren is blijven behouden: met als kerst op de taart hun allereerste professionele samenwerking. Hoog tijd voor een overzicht van hun ijzersterke vriendschap.

21 november