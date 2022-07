Hoe komt het dat Mick Jagger schijnbaar ongestoord door Brussel kan struinen?

De barman van cocktailbar ‘La Pharmacie Anglaise’, waar Jagger moederziel alleen aan de toog een gin-tonic zat te slurpen, had geen benul wie de bejaarde man-met-de-pet was. Op zijn sociale media deelt de frontman van The Rolling Stones, die de voorbije vijf weken voor ruim een half miljoen Europese fans speelden, in elke stad die hij aandoet foto’s van zichzelf. Jagger lijkt in Liverpool, Madrid, Amsterdam, en München ongestoord op verkenning te kunnen. Niemand die hem lijkt aan te klampen. Zijn kompaan Keith Richards, van nature een stuk introverter dan Jagger, klaagde er in de recente BBC-documentaire ‘My Life as a Rolling Stone’ nog over dat hij niet ongestoord naar de cinema kan gaan en dat dan maar laat.