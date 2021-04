Hoe Kate Winslet na ‘Titanic’ de glamour afzwoer: “Die beelden van perfectie zijn niet juist. We mogen dat echt niet meer doen”

Celebrities Josh Duggar van TLC-show ‘19 kids & Counting’ opgepakt: “De familie weet al weken dat dit eraan zit te komen”

11:23 Josh Duggar (33) - je kent hem misschien nog wel als de oudste zoon in de TLC-show ‘19 kids & Counting’ - is donderdag opgepakt door de politie in Arkansas. Dat hij niet bepaald een lieverdje is, werd in 2015 al duidelijk toen Josh in opspraak kwam in een misbruikschandaal. Zo zou hij als tiener enkele minderjarige meisjes misbruikt hebben. Hij zou gearresteerd zijn in verband met het tweedehands autodealerbedrijf dat hij ooit bezat.