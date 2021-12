Hoe gaat het vandaag nog met ‘Home Alone’-ster Macaulay Culkin?

CelebritiesTijdens de feestdagen zien we Macaulay Culkin (41) elk jaar weer op tv. Maar tijdens zijn eigen jeugdjaren was hij helemaal niet zo geliefd als zijn personage Kevin in ‘Home Alone’. Hij werd zowel fysiek als emotioneel mishandeld. Dat leidde later tot een jarenlange drank- en drugsverslaving. “Ik kan mijn vader alleen maar beschrijven als een slechte man: hij mishandelde ons, zowel fysiek als mentaal. Ik kan je een hoop littekens laten zien. Hij was gewoon door en door gemeen. Meestal werkte hij zijn woede uit op mij, maar ja, liever op mij dan op iemand anders.” Het ooit zo bejubelde kindsterretje is zelf papa geworden. Hoe gaat het met hem en waar is hij vandaag?