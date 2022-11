Hoe gaat het nog met Amy Macdonald? “Ik voel geen druk om mezelf telkens opnieuw heruit te vinden”

CELEBRITIESIn 2008 was Amy Macdonald (35) alom aanwezig op de radio. Niemand kon ontsnappen aan de oorwurm ‘This Is The Life’. Het werd de best verkopende single in ons land dat jaar. Inmiddels heeft ze wereldwijd al meer dan 12 miljoen platen verkocht. Zaterdag staat de Schotse zangeres op de planken van het Sportpaleis voor ‘Night of the Proms’. Ze vertelt ons uitgebreid over haar toekomst in de muziekindustrie en staat stil bij haar waanzinnige succes in het verleden. “In Schotland is er altijd wel iemand die zegt: “Wie denk je wel niet dat je bent?””