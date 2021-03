Hoe één sms’je het huwelijk van Dan Reynolds (Imagine Dragons) redde

In april 2018 kondigde Reynolds op Twitter aan dat hij en Aja gingen scheiden. Advocaten werden gebeld en de scheidingspapieren werden opgemaakt. Toen hij op weg was om de documenten te ondertekenen, kreeg hij een sms’je. Het was een berichtje van zijn vrouw Aja.

“Dat was de eerste keer in zeven maanden dat ze met me sprak”, vertelt de zanger aan BBC. “In het bericht stond: ’Ik hou van je. Ik hoef je niet te bezitten om van je te houden. Ik kan van je houden zonder verwachtingen’. Het klonk zo genereus, dat ik alles opnieuw in vraag stelde.” Toen hij bij het advocatenkantoor aankwam, stelde Reynolds zijn vrouw dan ook een vraag: ‘Waarom gaan we scheiden?’ “Ze lachte gewoon”, herinnert hij zich.

Opnieuw verliefd

Dus in plaats van te scheiden, ging het koppel samen lunchen. “Het voelde aan als een eerste date. We werden opnieuw verliefd”, zegt Reynolds. “Het is interessant dat iemand je hele leven met één zin kan veranderen. Als ze me niet had ge-sms’t dan zouden we die papieren hebben ondertekend.” Dankzij het sms’je is het koppel gelukkiger dan ooit, samen met hun kinderen Arrow Eve (8), Gia James (4), Coco Rae (3) en Valentine (1).

Reynolds heeft zijn gevoelens altijd al in zijn muziek verwerkt, dus ook uit die gebeurtenis putte hij inspiratie. De nieuwste single van Imagine Dragons ‘Follow you’ gaat over zijn hernieuwde relatie met de veelbetekenende woorden: “I’ll follow you way down where you may go/I’ll follow you way down to your deepest low.”

