Hillsong, de extremistische kerk waar talrijke celebs lid van zijn, ligt alweer onder vuur: “Het is een sekte, ze doen aan slavenarbeid”

vernoemt kakkerlak naar jarige Keith Richards: "Allebei even onsterfe­lijk"

19 december Keith Richards heeft van een plaatselijk museum in de Amerikaanse staat Connecticut een nogal ongewoon cadeau gekregen voor zijn 77ste verjaardag. Het Children's Museum in West Hartford besloot namelijk een kakkerlak naar de Rolling Stones-ster te vernoemen. Dat meldt New York Post.