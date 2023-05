Hilary Duff volgt het controversiële dieet van Gwyneth Paltrow: “Soms laat ik mezelf uithongeren”

“Soms drink ik – en ik weet dat Gwyneth hiervoor in de problemen kwam – enkel en alleen koffie in de ochtend. Dan laat ik mezelf uithongeren om over m’n trek heen te komen.” De ‘Lizzy McGuire’-ster verklaarde dat ze altijd met veel honger wakker wordt. De uitspraak is dan ook zeer opvallend voor Duff. Zeker omdat ze in het verleden al kampte met een eetstoornis. Gelukkig doet ze niet al haar inspiratie op bij het omstreden dieet van Paltrow, waarbij je enkel op bouillon en groenten leeft. “Ik eet graag bloemkool. Dat bak ik dan in de airfryer. Daarbij eet ik een eiersalade, een gebakken ei, avocado of een vegan worstje.” Maar ze sport wel even intensief als de ‘Goop’-oprichter. Zo gaat ze vier tot vijf keer per week naar de fitness.