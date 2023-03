Hilary Duff over hoe ‘Lizzie McGuire’ z’n tol eiste: “Ik moest wanhopig mijn eigen identiteit vinden”

In de podcast ‘Good Guys’ sprak Duff openhartig over de identiteitscrisis waar ze mee worstelde na haar rol als Lizzie McGuire. Die populaire Disney Channel-reeks liep van 2001 tot 2004. Destijds was Hilary amper dertien jaar oud. “Voor zo’n lange tijd riep iedereen ‘Lizzie, Lizzie, Lizzie.’ Dat gebeurt nu trouwens nog steeds, maar het stoort me niet meer. Maar voor een tijdje had ik echt wanhopig de nood om mijn eigen identiteit te vinden. Ik dacht dat muziek een goede manier zou zijn om mezelf te herintroduceren, wat het uiteindelijk ook was.”

In 2002 lanceerde Duff haar eerste muziekalbum, ‘Santa Clause Lane’. Maar haar officiële zangdebuut was in 2003 met de plaat ‘Metamorphosis’. Een jaar later bracht ze ‘Hilary Duff’ uit, waarop ‘Most Wanted’ en ‘Dignity’ volgden. Daarmee scoorde ze twee nummer één hits in de Billboard 200. “Ik kan wel zeggen dat het vijf jaar duurde vooraleer ik wist wie ik wilde zijn, en niet de persoon die anderen wilden dat ik zou zijn”, klonk het in de podcast. “Ik herinner me dat ik op tour was en moeders tegen me zeiden: ‘Verander nooit. Wat je ook doet, verander nooit.’ Toen ik er achteraf over nadacht, kon ik niet verstaan dat je tegen een zeventienjarige zegt dat die persoon nooit mag veranderen. Ik was een angstige tiener die veel op mijn schouders had, dus ik wilde veranderen en ik wilde verschillende kleding dragen en dingen uitproberen. Ik denk dat mensen de versie van jezelf verzinnen die zij willen.”