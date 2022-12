Hilary Duff kampte als tiener met zware eetstoornis: “Het was vreselijk”

“Voor mij was het gelinkt aan mijn carrière”, aldus Hilary Duff. “Ik kon er niets aan doen, maar ik had zoiets van: ‘Ik kom op televisie en actrices moeten mager zijn.’ Het was vreselijk”, klinkt het verder nog openhartig. In de jaren die volgden, is Duff er gelukkig in geslaagd om haar zelfbeeld aan te passen. “Mijn gezondheid is belangrijk voor mij. Ik doe activiteiten waardoor ik me sterk voel in plaats van alleen de buitenkant van mijn lichaam te verbeteren.”