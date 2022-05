Hilary Duff gaat naakt op de cover van Women’s Health: “Dit was heel eng om te doen”

“Ik wist op voorhand al dat ik dit angstaanjagend zou vinden, en ik had gelijk!”, schrijft ze bij een selectie van de naaktfoto’s op Instagram. “Maar de makers van het magazine hebben ervoor gezorgd dat er alleen maar vrouwen op de set stonden die dag, en eigenlijk heb ik me tegen alle verwachtingen in heel goed geamuseerd. Ik voelde me ster en mooi, en ik heb heel wat gelachen terwijl ik bepaalde poses probeerde aan te nemen zónder mijn typische mom jeans. Bedankt aan iedereen die deze dag voor mij genormaliseerd heeft, en aan de mensen die me overladen hebben met complimenten en liefde! Ik heb mijn lichaam, dat mij al drie mooie kinderen heeft geschonken, weer door een roze bril gaan zien.”

“Ik wil wel dat iedereen weet dat ik er niet elke dag zo uitzie”, lacht ze in het bijhorende interview voor het magazine. “Er waren mensen aanwezig die mijn haar en make-up hebben gedaan, én me in de meest flatterende positie hebben gelegd.”

Duff is vanaf deze maand te zien in de nieuwe Disney+-reeks ‘How I Met Your Father’, een remake van de immens populaire comedyserie ‘How I Met Your Mother’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Hilary Duff (@hilaryduff) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK