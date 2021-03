Hilary Duff denkt dat ze een zoontje krijgt

De zangeres en actrice die vooral bekend is uit ‘Lizzie McGuire’, liet een tijdje terug haar haren blauw verven. Fans dachten daarom dat Duff zwanger is van een jongetje. “Ik weet dat het blauwe haar lijkt alsof we het weten, maar dat is echt niet zo”, zei Duff toen. De zangeres wilde eerst weten wat er in haar buik groeide, maar nu is ze van mening veranderd. “Het is oké om het niet te weten, maar ik denk wel echt dat het een jongetje is.”