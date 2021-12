Hilaria Baldwin trots op Alec na interview: “Ik zorg voor je”

Celebrities Meer dan 1.000 eigendom­men Karl Lagerfeld onder de hamer

Zo’n duizend items uit de huizen van Karl Lagerfeld worden komende maanden geveild bij Sotheby’s. De veiling vindt in drie delen plaats. Vandaag gaat het bieden van start in Monaco, op 14 en 15 december gaan er stukken onder de hamer in Parijs. In maart volgt nog een laatste ronde in Keulen.

