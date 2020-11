Hij zag hem jarenlang als tweede vader: Justin Bieber breekt met omstreden pastoor na schandaal

Celebrities Johnny Depp mag niet meer meedoen in ‘Harry Pot­ter’-films: “Warner Bros. heeft mijn ontslag geëist”

6 november Johnny Depp (57) reageert voor het eerst sinds hij zijn rechtszaak tegen The Sun verloren heeft. De acteur heeft ook meteen slecht nieuws voor zijn fans: Warner Bros. eiste zijn ontslag. Dat betekent dat hij niet meer te zien zal zijn in de volgende ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’-films.