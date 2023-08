"Hij worstelde intens met het verlies van zijn vader": 'Euphoria'-acteur Angus Cloud (25) overleden

De acteur werd dood aangetroffen in zijn ouderlijk huis in Oakland in de Verenigde Staten. De politie en brandweer ontvingen rond 11.30 uur lokale tijd een noodoproep van zijn moeder. Zij zou een mogelijke overdosis gemeld hebben maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Hij werd uiteindelijk wel ter plaatse dood verklaard.

“Vorige week heeft hij zijn vader begraven en hij worstelde intens met dit verlies. De enige troost die we hebben is dat Angus nu herenigd is met zijn vader, die zijn beste vriend was”, zegt zijn familie. “Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden anderen eraan zal herinneren dat ze niet alleen zijn en niet in stilte en in hun eentje hoeven te strijden.”

“Het is met een heel zwaar hart dat we vandaag afscheid hebben moeten nemen van een ongelooflijk mens. Als artiest, vriend, broer en zoon was Angus op zoveel manieren speciaal voor ons allemaal”, klinkt het nog bij zijn familie.

Een van zijn laatste Instagramposts is een foto van zijn vader met als bijschrift “ik mis je”.

Cloud was sinds 2019 te zien in HBO-serie ‘Euphoria’, waarin hij de rol van ‘lieve’ drugsdealer Fezco ‘Fez’ O’Neill speelde. Hij was de beschermengel van Rue Bennett, het hoofdpersonage, gespeeld door Zendaya.

Oplichting of casting?

Toen hij gecast werd voor de reeks dacht Cloud dat hij opgelicht werd. “Een opdringerige vertegenwoordigster sprak me aan op straat in Manhattan. Ze zou koste wat het kost mijn nummer krijgen. Maar ik wou die helemaal niet geven”, vertelde Angus nog in 2019. “Uiteindelijk gaf ik toe en moest ik een aantal regels komen voorlezen uit de eerste aflevering. Ik heb ze toen dan maar wat naar mijn hand gezet, hoe ik ze eigenlijk zélf zou zeggen.” En dat bleek een groot succes. Cloud mocht een tweede keer langskomen op auditie en voor hij het wist zat hij op een vliegtuig naar Los Angeles voor de opnames van de eerste aflevering van ‘Euphoria’.

Toen de reeks vanaf de start enorm goed bekeken werd, was de jonge acteur verrast door zijn eigen succes. “Het verschil tussen mij en alle anderen die beroemd zijn, is dat zij beroemd wilden worden”, vertelde hij in een interview. “Ze werkten hard en hadden zoiets van ‘ik ga het maken naar de top’. Voor mij was het gewoon een te mooie kans waar ik geen nee tegen kon zeggen. Ik had geen idee dat het zo ver zou gaan.”

Onuitgegeven producties

De acteur had ook rollen in films als ‘North Hollywood’ en ‘The Line’. Daarnaast zou hij nog meegewerkt hebben aan enkele producties die nog niet uitgekomen zijn. Zo zou hij meespelen in een thriller, die nog geen titel heeft, van Universal Pictures. Deze film staat gepland voor 19 april 2024.

Afgelopen januari zaten de opnames van ‘Freaky Tales’ erop, een dramafilm opgenomen in zijn geboortestad Oakland. Hiervoor is nog geen releasedatum bekend.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Angus Cloud in maart 2022. © AFP

Volledig scherm Angus Cloud in 2021. © Richard Shotwell/Invision/AP

Volledig scherm Angus Cloud in 2019. © AFP