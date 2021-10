“Hij wilde me volledig pluimen en heeft dat ook gedaan”: de bittere strijd tussen Charlie Sheen en Denise Richards

Het was even stil rond Charlie Sheen en Denise Richards, maar de soap is sinds vorige week opnieuw in volle gang gezet. Dat een rechter in Los Angeles nu beslist heeft dat Sheen nog maar “nul dollar alimentatie per maand” moet betalen, gaat er bij Richards niet in. De advocaat van Sheen had namelijk aangehaald dat de acteur sinds april de volledige voogdij heeft over zijn dochters Lola (16) en Sami (17) en dat er daarom geen reden meer is om Richards te betalen. Ook zou Sami al een tijdje terug bij Sheen wonen. “Ik denk dat wat er vandaag gebeurd is, extreem eerlijk was”, vertelde een opgewekte Sheen tegen het Amerikaanse tijdschrift Us toen hij op 4 oktober het gerechtsgebouw verliet.