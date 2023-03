“Hij was zo onbeleefd”: Hugh Grant onder vuur na arrogant interview op de rode loper van de Oscars

Het Amerikaanse model, dat in naam van ABC interviews afnam op de rode loper van de Oscars, stelde de acteur enkele typische vragen. Zo vroeg ze aan Grant of hij zin had in de avond, wie zijn favoriet was en van welke ontwerper zijn kostuum was. De Britse acteur had echter geen zin om te antwoorden op de vragen van Graham. “Niemand specifiek”, antwoordde Grant toen hem gevraagd werd of hij voor iemand aan het supporteren was. Na afloop van het gesprek rolde de ‘Love Actually’-ster daarnaast ook nog eens botweg met zijn ogen.