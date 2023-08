“Hij raakt verveeld als hij zijn prooi heeft veroverd”: de ontelbare affaires van John F Kennedy, en de blinde liefde van Jackie

Celebrities Sam Asghari dreigt met gênante verhalen, maar is Britney Spears te losgesla­gen om er nog iets om te geven? “Haar reputatie is toch al om zeep”

Britney Spears (41) en Sam Asghari (29) zetten na slechts 14 maanden een punt achter hun huwelijk. Volgens het strikte voorhuwelijkscontract hangt daar voor hem geen mooi prijskaartje aan vast, maar Asghari probeert na de breuk alsnog te onderhandelen - zij het dan op een vuile manier. De man dreigt om gênante verhalen over zijn ex te lekken in de media, maar zal hij daar wel iets mee bereiken, gezien een compleet losgeslagen Britney tegenwoordig vooral zichzelf belachelijk maakt?