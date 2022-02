Hij overleefde een schietpartij, een leven als drugsdealer én verloor al zijn geld: 50 Cent gaat op pensioen

CelebritiesHij is amper 46, maar 50 Cent heeft besloten om zijn microfoon aan de haak te hangen en te gaan genieten van een welverdiend pensioen. De rapper, echte naam Curtis Jackson, heeft in z'n korte leven dan ook al heel wat meegemaakt. Van een eerste carrière als minderjarige drugsdealer, tot een aanslag die zijn muziekcarrière begroef nog voor ze begonnen was. Om van de vele relletjes met collega-rappers en een onverwacht faillissement nog maar te zwijgen. Duik mee in het kleurrijke leven van de man met negen levens, wiens schietpartij hem nog altijd voordelen in bed oplevert.