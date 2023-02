“Hij is gewoon een celeb met wie ik toevallig DNA deel”: verborgen dochter van Jack Nicholson klapt uit de biecht

CelebritiesOpgroeien als ‘dochter van’ is niet altijd een pretje. Tessa Gourin (28) weet als dochter van acteur Jack Nicholson (85) maar al te goed waarover ze spreekt. Op haar bekende vader kon ze nooit rekenen. Sterker nog: ze moest er in alle talen over zwijgen. Een goede relatie koesteren de twee nog altijd niet, iets wat Jack trouwens nooit ambieerde. “Mijn moeder wilde dat ik een band met hem zou hebben, maar hij zei dat hij niet geïnteresseerd was.”

Tessa - intussen ook actrice - groeide op bij haar moeder, voormalig makelaar Jennine Gourin (49). Zij ontmoette Nicholson in 1994 en had een korte affaire met de acteur. Die resulteerde uiteindelijk ‘per ongeluk' in een zwangerschap. Jack heeft naast Tessa nog vijf andere kinderen bij vier verschillende vrouwen. Maar Tessa is de enige die hij nooit publiekelijk erkende als zijn dochter. En dat doet pijn, biechtte ze op aan ‘The Daily Beast’. “Van jongs af aan zei mijn moeder dat ik aan niemand mocht vertellen dat ik een beroemde vader heb. Ik wist dat hij machtig en rijk was, dus ik voelde me zoals het weeskind Annie.”

Toch kwamen de gelijkenissen met haar vader als kind al naar voren. Ze had toen al een passie voor optreden, maar haar moeder wilde niet dat ze een kindsterretje werd. Niet dat Jack zijn verborgen dochter daarbij kon beïnvloeden, want Tessa vertelde dat ze tijdens haar jeugd maar heel af en toe enkele uurtjes met hem doorbracht. Van elkaar écht kennen, spreekt ze dus niet. “Mijn moeder wilde dat ik een band met hem zou hebben, maar hij zei dat hij niet geïnteresseerd was.” De reden daarvoor kreeg ze nooit uitgelegd. Het enige waar vaderlief wel intussen kwam, was de financiering van haar privéschoolopleiding.

Op latere leeftijd probeerde Gourin op eigen houtje haar vader te leren kennen. Zo bekeek ze oude interviews met hem. En daar trok ze nog meer parallellen naast acteren. Ze hebben hetzelfde gevoel voor humor, houden allebei van schilderen en zijn fan van method acting. Want zijn acteerkunsten heeft Tessa altijd geapprecieerd. “Als er iets is dat ik mis, dan is het geen vader-dochterrelatie, maar een connectie tussen artiesten. Die zouden we sowieso delen als de omstandigheden anders waren. Uiteindelijk is hij gewoon een celebrity met wie ik toevallig DNA deel.”

