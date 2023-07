“Hij is een vandaal”: buren zetten Robbie Williams onder druk omdat hij bomen wil blijven kappen

CelebritiesRobbie Williams (49) ligt opnieuw in de clinch met een buurman aan zijn Londens landhuis. Het dispuut gaat over het hakken van bomen. Volgens Robbie vormt een oude reusachtige boom een gevaar.

Robbie Williams wil aan zijn landhuis in Londen opnieuw een boom omhakken in zijn tuin, nadat hij eerder al twee bomen met een kettingzaag omhakte. Het gaat om een volwassen valse acacia van ongeveer 20 meter hoog en met een stamdiameter van 90 centimeter. Volgens de Britse zanger komen de fundamenten van het huis in gevaar door deze reusachtige boom. Hij is bezorgd dat deze vroeg of laat op iemand zou vallen.

Niet zonder toestemming

De desbetreffende boom wordt beschermd en kan niet zonder toestemming worden verwijderd. Robbie heeft een verzoek ingediend tot het kappen van de boom. Een boomchirurg schrijft in een rapport aan de gemeenten Kensington en Chelsea dat de boom verwijderd moet worden. De stronk zou verrot zijn en er hangt een zieke tak op slechts 1m30 hoogte. Een flinke holte op een plek waar grote kracht vereist is, maakt de boom extra gevaarlijk. De stam dreigt in te storten en de boom is goed op weg de grensmuur te verplaatsen doordat hij er tegenaan drukt.

Volledig scherm Het landhuis van Robbie Williams in Londen. © Reporters / SWNS

Bezwaarschrift

Maar niet iedereen is blij met Williams plannen. Buren noemen hem een vandaal. In een bezwaarschrift aan de gemeente schrijft een buurman: “De heer Williams heeft al toestemming gekregen om verschillende bomen op zijn terrein te kappen en nu wil hij opnieuw een boom laten sneuvelen. Hoeveel bomen wil hij nog meer uitroeien? Bomen zijn onze vrienden en niet onze vijanden. We moeten van ze houden en ze niet omkappen.”

De gemeente beslist de komende weken over de aanvraag. Vorige maand kreeg Williams te horen dat hij twee bomen in zijn tuin mag kappen en anderen mag snoeien, behalve in het weekend, om zijn buren niet te storen. Er werd ook afgesproken om twee jonge bomen te planten om de dode bomen te vervangen.

