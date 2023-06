"Hij hoeft zelfs geen hotel te boeken": Bruce Springsteen heeft een bijzondere band met België

CELEBRITIES ‘No Country for Old Men’-au­teur Cormac McCarthy op 89-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever. De auteur won in 2007 een Pulitzerprijs voor ‘The Road’ en schreef het boek ‘No Country for Old Men’, dat succesvol verfilmd werd.