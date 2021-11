“Hij had Gigi beter moeten behandelen": Yolanda Hadid opgelucht nu ‘schoonzoon’ Zayn Malik uit beeld lijkt te verdwijnen

Toen Gigi Hadid op 30 september vroegtijdig de Fashion Week in Parijs verliet, hoewel ze nog een show moest lopen voor modelabel Isabel Marant, kenden nog maar weinig mensen de reden voor die plotse wijziging van de plannen. Intussen weet de hele wereld waarom ze onverwachts terug naar haar huis in Pennsylvania vertrok. Op 29 september was het daar tot een hoogoplopende ruzie gekomen tussen Gigi’s partner, zanger Zayn Malik, en haar moeder, de Nederlandse Yolanda Hadid. Hij zou haar uitgemaakt hebben voor “Hollandse slet” en haar duidelijk gemaakt hebben dat ze uit de buurt moest blijven van haar “verdomde dochter”. Tijdens het incident zou hij haar hardhandig tegen een kast hebben geduwd. Zayn zou Gigi ook woedend in Parijs opgebeld hebben: “Heb nu toch eens de kloten aan je lijf om je partner te verdedigen tegen jouw vreselijke moeder in mijn huis.” Toen het nieuws eind vorige maand eenmaal bekend raakte, sijpelde in de media door dat het model en de voormalige One Direction-ster al een maand uit elkaar waren. De eerste verjaardag van hun dochtertje Khai, in september, was misschien wel het laatste vrolijke familiemoment geweest.