Hij had 170 miljoen euro, nu riskeert hij zeven jaar celstraf: waar is het fortuin van Boris Becker gebleven?

Tennis Boris Becker riskeert zeven jaar cel: tennisle­gen­de zou inkomsten en eigendom­men niet aangegeven hebben

Ex-tennisser Boris Becker gaat slapeloze nachten tegemoet. De 52-jarige Duitser kreeg in een rechtbank in Londen te horen dat hij zeven jaar cel riskeert voor het niet aangeven van inkomsten en eigendommen in Engeland. Becker pleit onschuldig.

24 september