“Hij gedroeg zich als een monster”: zorgt FBI-rapport voor doorbaak in vechtscheiding Brad Pitt en Angelina Jolie?

CelebritiesDat Angelina Jolie (47) verantwoordelijk is voor het zielenleed van haar ex Brad Pitt (58) staat als een paal boven water, toch? Moeilijk doen over de voogdij van hun kinderen, in zee gaan met een dubieuze oligarch en een akkefietje op een privévliegtuig opblazen tot gigantische proporties... Maar een uitgelekt FBI-rapport over dat laatste voorval werpt toch een ander licht op de zaak. Is het tijd voor een eerherstel van de actrice? We zetten de meest verbluffende zaken van het verslag op een rijtje. “‘Zij is niet gek, jij bent het, eikel’, zei één van de kinderen.”