“Hij duikt af en toe nog op”: Johnny Depp doet Jack Sparrow-stem voor juichende fans

De filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’ is een van de gespreksonderwerpen tijdens de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard. In 2018 schreef zijn Heard een opiniestuk over huiselijk geweld. Ze gebruikte de naam van haar ex niet, maar volgens Depp heeft dat stuk zijn carrière geschaad. Hij beweert ook dat hij daardoor niet langer de rol van Jack Sparrow mocht vertolken.