“Hij behandelde vrouwen als honden”: dit zijn de vrouwen die R. Kelly ten val brachten

CelebritiesDe kogel is door de kerk. R. Kelly (54) is door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. Een overwinning voor zijn slachtoffers, die jaren hebben gestreden om de man voor de rechter te krijgen. Ze kregen voor het eerst een gezicht in de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, waarin ze de zanger openlijk aan de schandpaal nagelden en waarna de politie zich over de zaak boog. Sommigen getuigden ook tegen hem in de rechtbank. Een overzicht van de vrouwen die ‘The World’s Greatest’ eindelijk ten val brachten.

Bekijk ook wat de procureur zei na de uitspraak: “Dit is het ergste seksuele roofdier dat ik ooit vervolgde”

Lizette Martinez

Volledig scherm Lizette Martinez © YouTube: Liftetime

Lizette leerde R. Kelly in 1995 kennen toen ze zeventien jaar oud was. Ze zat in haar laatste jaar van het middelbaar en trok na de schooluren regelmatig naar een plaatselijk winkelcentrum met enkele vriendinnen. “Plots zag ik R. Kelly op mij afkomen. Vervolgens gaf hij mij een knuffel”, vertelt Martinez in ‘Surviving R. Kelly’. Niet veel later drukte iemand uit zijn entourage het telefoonnummer van de zanger in haar handen. Uiteindelijk kwam het ook tot een ontmoeting. Lizette en R. Kelly spraken af in zijn opnamestudio. “Ik weet dat je een zangeres wil worden”, fluisterde hij haar toe. Vervolgens begon de zanger haar op de mond te kussen. “Ik ging er niet op in. Ik was in shock. Hij wist dat ik amper zeventien jaar was.”

Uiteindelijk is het niet bij één enkele kus gebleven. Lizette hoopte dat Kelly haar zou helpen met haar zangcarrière en daarom bleef ze met hem afspreken. Maar al snel werd R. Kelly gewelddadig. “Als ik ook maar naar één van zijn vrienden keek, dan kreeg ik al klappen.” Aanvankelijk dacht Lizette dat ze R. Kelly kon veranderen. “We waren beiden misbruikt als kind, dus we hadden een gemeenschappelijke factor. Maar het was nooit mijn taak om als kind een volwassen man te redden.” Twee jaar na hun ontmoeting bleek Lizette plots in verwachting te zijn van de Amerikaanse zanger. Als gevolg vertelde hij haar dat ze niet langer zangeres kon worden. Toen later bleek dat Lizette een miskraam had gekregen, moest ze ook geen medelijden van Kelly verwachten. “Hij stuurde mijn moeder een cheque van 1.000 dollar om me naar het ziekenhuis te brengen. Ik heb drie weken op intensieve zorgen gelegen. Nadien ben ik nooit meer naar hem teruggekeerd.”

Lisa Van Allen

Volledig scherm Lisa VanAllen © YouTube: Liftime

Lisa Van Allen leerde R. Kelly kennen op de shoot van zijn videoclip ‘Home Alone’, in 1998. Een van de eerste dingen die de zanger aan haar vroeg, was haar leeftijd. “Diezelfde dag hebben we nog seks gehad”, aldus Lisa, die op het moment van de feiten zeventien jaar oud was. Ook zij heeft in de periode die volgde enkele rake klappen gekregen van R. Kelly. “Als ik niet naar hem luisterde of iets vroeg aan één van de andere mannen op zijn tourbus, dan sloeg hij me. Ooit sloeg hij mij tot ik begon te huilen. ‘Je gaat luisteren naar papa’ zei hij tegen mij.”

Op 17-jarige leeftijd heeft R. Kelly Lisa ook gedwongen tot een triootje met een 16-jarig buurmeisje. “Toen ik haar jaar later nog eens sprak, kwam ik te weten dat ze amper veertien jaar oud was.” Van Allen, die in haar getuigenis toegeeft dat ze verliefd was op de zanger, kon hem destijds maar moeilijk de rug toekeren. “Als ik hem aansprak over het feit dat hij steeds minderjarige meisjes benaderde, zei hij het volgende: ‘Als je iemand graag ziet, moet je niet proberen om deze persoon te veranderen.”

Andrea Kelly

Volledig scherm Andrea Kelly © YouTube: Lifetime

Andrea Kelly leerde de Amerikaanse zanger in 1994 kennen op 19-jarige leeftijd. Zij was aanvankelijk een van zijn danseressen en ook op de werkvloer hield R. Kelly iedereen in het gareel. “We mochten niet met de andere dansers praten. We moesten zijn regels volgen en gedurende bepaalde momenten moesten we in onze eigen kamers blijven.” Andrea leerde Kelly kennen als een strenge baas, maar beetje bij beetje begon de zanger kleine details uit zijn leven aan haar toe te vertrouwen. Het duurde dus niet lang voor Andrea verliefd werd op hem en de twee stapten zelfs in het huwelijksbootje. Het is toen dat haar roze wolk in een donderwolk veranderde. “Hij begon tegen mij te roepen en hij was soms ook gewelddadig. Uiteindelijk kon ik niet meer voor mezelf denken en was mijn zelfvertrouwen volledig weg. Het was echt een vreselijk leven.” Op een gegeven moment dacht Andrea er zelfs aan om uit het leven te stappen. “Ik was klaar om van het balkon van onze hotelkamer te springen. Het is op dat moment dat ik de klik gemaakt heb. Ik heb mijn vader gebeld, mijn koffers gepakt en vervolgens ben ik vertrokken.”

Jerhonda Pace

Volledig scherm Jerhonda Pace © YouTube: The Real Daytime

Jerhonda Pace leerde de Amerikaanse zanger in Chicago kennen op 14-jarige leeftijd. “Ik leerde hem twee weken voor mijn vijftiende verjaardag kennen. Ik was een grote fan van zijn muziek en ging elke dag naar zijn proces.” Toen Pace R. Kelly leerde kennen werd de zanger al beschuldigd van kinderporno, maar dat kon haar destijds niets veel schelen. “Op een dag sprak hij mij aan en zei hij: ‘Bedankt voor je steun’.” Daarnaast beloofde hij haar ook dat hij haar iets zou geven als het hele proces achter de rug was. Uiteindelijk kreeg Jerhonda zijn handtekening en niet veel later ontving ze ook een vriendschapsverzoek via MySpace. Een jaar later ging ze naar één van zijn beruchte feestjes. Bij aankomst vertelde de zanger haar dat ze tegen iedereen moest zeggen dat ze negentien jaar oud was. “Hij vertelde mij dat we samen gingen zwemmen, maar dat is er nooit van gekomen”, klinkt het in haar getuigenis. In de plaats vroeg R. Kelly aan haar om haar kleren uit te trekken en langs hem te lopen zoals een model dat zou doen. “Ik zocht er niet veel achter, maar zijn eisen werden steeds erger. Ik moest seks hebben met andere personen. Hij sloeg mij en wurgde mij tot ik bewusteloos was. Als hij niet in mijn gezicht gespuugd had, dan was ik waarschijnlijk voor altijd bij hem gebleven. Dat was mijn dieptepunt.”

Stephanie Edwards

Volledig scherm Stephanie Edwards © YouTube: Entertainment Tonight

Stephanie Edwards leerde R. Kelly in 1989 kennen en getuigde tegen hem in 2008 in de kinderpornozaak. Stephanie en R. Kelly waren in het verleden goede vrienden, maar Edwards was niet op de hoogte van de vele geheimen van R. Kelly. “Op een gegeven moment waren we samen naar een basketbalwedstrijd aan het kijken en plots hoorde ik zijn vrouw Andrea roepen: “Ik wil gewoon weten of ik naar buiten mag komen om iets te eten’.”

Voor Stephanie getuige was van het voorval met Andrea heeft ze R. Kelly ook voorgesteld aan haar nichtje. Het meisje in kwestie was twaalf jaar oud en droomde ervan om rapper te worden. Achteraf is gebleken dat Kelly ook haar misbruikt heeft. De Amerikaanse zanger heeft hun seksuele activiteiten zelfs opgenomen. “Ik heb maar een paar seconden gezien voor ik vroeg om de film stop te zetten. Ik kon het gewoon niet aankijken.” Kelly werd uiteindelijk vrijgesproken in die zaak. De jury was niet overtuigd dat het om hem ging in de video.

Kanika Jones

Volledig scherm Kanika Jones © YouTube: BBC Three

Kanika Jones leerde Kelly kennen in 2011 kennen toen ze 33 jaar oud was. Jones voelde zich lang benadeeld omdat mensen haar verhaal niet wilden begrijpen omdat ze niet minderjarig was op het moment van het misbruik. “Ik heb R. Kelly leren kennen na één van zijn concerten. We hebben nummers uitgewisseld en hebben nadien contact gehouden.” Zo kreeg Kanika bijvoorbeeld bloemen voor haar verjaardag en zocht ze de zanger regelmatig op in Chicago. “Ik werkte op dat moment als radiopresentatrice, maar op een gegeven moment kwam mijn baas te weten dat ik een relatie had met R. Kelly. Plots begonnen mensen mij lastig te vallen en confronteerden ze mij over zijn vermeende sekstapes. Rob was destijds een grote steun en overtuigde mij om mijn job op te zeggen.” Vervolgens heeft Jones haar koffers gepakt en is ze bij de zanger in Chicago gaan wonen.

Uiteindelijk begon het toch te knagen bij Kanika en vroeg ze hem naar het bestaan van de sekstapes. “Dat is de eerste keer dat hij mij misbruikt heeft. Hij heeft me verschillende keren een mep verkocht. Ik dacht dat het te laat was. Mijn ex-collega’s maakten grappen over mij op de radio en ik durfde niet naar de politie te stappen. Vanaf dat moment veranderde Rob in een monster.” Wanneer de zanger zin had in seks had Kanika geen andere keuze dan te gehoorzamen. Zelfs toen ze sliep maakte R. Kelly haar wakker en dwong hij haar vervolgens om met hem te vrijen. Op een gegeven moment stelde hij haar ook voor aan een andere vrouw die hij had ‘opgevoed’. “Ze was ongeveer 20 jaar oud en ze was het duidelijk gewoon dat hij haar als een hond behandelde.”

Asante McGee

Volledig scherm Asante McGee © YouTube: Lifetime

Ook Asante McGee leerde R. Kelly op latere leeftijd kennen. Zij was 35 toen ze de Amerikaanse zanger in 2013 tegen het lijf liep in Atlanta. Asante kwam in contact met een aantal mensen uit zijn entourage en zij nodigden haar uit om naar zijn show in Baton Rouge te komen. Na het concert kreeg ze een sms van R. Kelly met de vraag of ze naar zijn kamer wilde komen. “Hij vroeg mij om een massage en van het ene kwam het andere. Ik voelde mij tot hem aangetrokken. Ik was een grote fan van hem en voor mij was het een droom die uitkwam.” Aanvankelijk dacht Asante dat het om een one night stand ging, maar daar is het uiteindelijk niet bij gebleven. “In het begin vertelde hij tegen mij dat hij ook nog contact had met andere meisjes en ik respecteerde het feit dat hij eerlijk was tegen mij.”

Op een geven moment dacht Asante dat ze met hun tweetjes alleen waren op zijn tourbus. “Hij pleegde een telefoontje en plots kwam er een naakt meisje uit een ander gedeelte van de bus. Hij begon haar bevelen te geven.” McGee begon zich stilaan oncomfortabel te voelen en had geen idee wat ze moest doen. “Hij dwong mij om seks te hebben met het meisje en hij heeft alles gefilmd.” Uiteindelijk nam Kelly haar mee naar zijn huis in Atlanta, maar daar liep alles nog meer uit de hand. Hij begon haar doen en laten volledig te controleren. “Wanneer hij de kamer binnenwandelde, werd je gedwongen om ‘de koning’ te kussen. Hij had er ook zijn zogenaamde Black Room waar je moest deelnemen aan bepaalde seksuele activiteiten. Of je er nu zin in had of niet.” Al na twee weken begon Asante een ontsnappingsplan te bedenken. “Een vriend van mij deed alsof hij een Uber-chauffeur was en is mij komen ophalen.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Onze showbizzreporter in Los Angeles volgde proces op de voet