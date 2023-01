“Het zou leuk zijn moest ‘Harry Potter’ een tv-show worden”: Rupert Grint wil het stokje doorgeven

“Ik zou het leuk vinden moest ‘Harry Potter’ een tv-show worden”, vertelde de acteur aan ‘GQ Magazine UK’. “Ik denk dat dat zeker zou werken. Van de films zal sowieso ooit een remake worden gemaakt, denk ik.” Maar naar zijn eigen gevoel is het tijd om het stokje door te geven. Van 2001 tot 2011 kroop Rupert in de huid van Ron Weasley in de ‘Harry Potter’-films, maar dat blijkt een afgesloten hoofdstuk. “Een raar gevoel, want ik ben erg beschermend over die rol. Ik herkende zoveel van hem in mezelf en ik kreeg de kans om het personage tot leven te brengen. Het is moeilijk om zoiets los te laten, maar het zou ook leuk zijn.”