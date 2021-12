“Het zijn dikke, lelijke sletten”: de vele schandalen achter de schermen van Miss America

Amerika heeft met de 20-jarige Emma Broyle een gloednieuwe Miss, en die gaat al meteen de geschiedenisboeken in als de eerste Koreaans-Amerikaanse winnares in het 100-jarige bestaan van de prestigieuze uitreiking. ‘A big deal’ in een melting pot als die van de VS. Broyle krijgt naast het felbegeerde kroontje ook een studiebeurs van 100.000 dollar aangeboden. Zelf spreekt ze van een ‘ongelooflijke’ droom die tegen al haar verwachtingen in werkelijkheid is geworden, want laat het winnen van een glamoureuze schoonheidswedstrijd voor menig Amerikaans meisje nu het summum zijn.