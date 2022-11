“Het was een nachtmerrie”: Elizabeth Hurley over de samenwerking met Matthew Perry

Nu Perry zijn memoires ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ uitbracht, laaien er heel wat anekdotes en ervaringen van en over de acteur op. Ook Hurley doet nu haar boekje open over hoe de samenwerking met hem verliep. “Ik heb zijn boek nog niet gelezen, maar ik las al wel enkele delen ervan. Het is best interessant”, vertelde ze aan ‘Yahoo Entertainment’. “Hij is een grappige schrijver, net zoals hij een grappige acteur is. Matthew is een enorm getalenteerde comedian, de manier waarop hij woorden speelt, is fantastisch.” Waarop ze haar eigen ervaringen met de acteur deelt, anno 2002. “Ik heb mooie herinneringen aan hem. Maar om eerlijk te zijn, was het een nachtmerrie om met hem samen te werken in die tijd. De film die we samen maakten moest zelfs gestaakt worden door zijn verslaving. Het was overmacht, maar daardoor moesten we wel allemaal thuis met onze duimen gaan draaien.” Maar ondanks ze zeker en vast gevloekt heeft op Matthew, klikte het wel tussen hen. “Het was hard om te verwerken, maar hij was nog steeds charmant en vriendelijk. Toch kon je aan hem zien dat hij leed.”