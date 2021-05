Het waanzinnige waargebeurde verhaal achter de ‘Queen of Meth’

Celebrities164.000 euro per week. Zo veel verdiende Lori Arnold (60) begin jaren ’90 als grootste meth-dealer van Iowa. En of het hard ging voor de zus van ‘Roseanne’-acteur Tom Arnold: ze zette een gi-gan-tisch drugslabo op poten, reed met een flashy rode Jaguar rond en kocht in een zotte bui zelfs een peperdure privéjet. Haar exuberante levensstijl deed haar uiteindelijk de das om en Lori belandde in 1991 voor een eerste keer in de gevangenis. Nu, dertig jaar later, doet ze samen met haar bekende showbizzbroer haar verhaal in de driedelige docureeks ‘Queen Of Meth’: “Het is een mirakel dat ze hier levend is uitgeraakt.”