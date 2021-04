“Het vertrouwen kon niet hersteld worden”: Jennifer Lopez heeft vrede met einde relatie

Donderdag bevestigden Jennifer Lopez en Alex Rodriguez eindelijk wat al wekenlang in de maak was: het definitieve einde van hun relatie. Een reden werd er niet gegeven, de zangeres en haar voormalige footballspeler gaven in een statement enkel toe dat ze beter af zijn als vrienden. Ze zouden wel nog blijven samenwerken waar nodig.

Madison

De geruchten over de breuk deden al langere tijd de ronde. Alex zou z'n verloofde ontrouw geweest zijn met realityster Madison LeCroy, die te zien is in de reeks ‘Southern Charm’. In een aflevering verklapte de jonge vrouw dat ze contact had gehad met een getrouwde honkbalspeler uit de Major League Baseball. Zelf hield ze het erop dat ze enkel via de telefoon contact had gehad met Alex, maar dat ze elkaar nooit in levenden lijve gezien hadden. “Dat schandaal was de reden dat Jennifer en Alex eindelijk uit elkaar gingen", klonk het toen. “Er waren al problemen, maar Jennifer was erg beschaamd hierover.”

Nochtans bleven beide partijen volhouden dat er misschien wel problemen waren, maar dat ze nog steeds een koppel vormden. Alex vloog zelfs naar de Dominicaanse Republiek, waar Jennifer opnames had voor een nieuwe film, om de banden weer aan te halen. Dat leek te lukken, want het koppel werd in innige omhelzingen gefotografeerd.

Vrede

Het mocht dus allemaal niet baten. Bronnen vertellen aan E! News dat Jennifer ‘vrede heeft’ met de breuk. “Ze was al een tijdje niet meer gelukkig", klinkt het. Bovendien zou het gedoe rond Madison LeCroy er toch ingehakt hebben bij de zangeres. “Eens haar vertrouwen geschaad is, valt dat niet terug te herstellen”, klinkt het. “Ze heeft een goed gevoel over haar beslissing omdat ze weet dat Alex nog steeds deel zal uitmaken van haar leven, alleen op een andere manier.”

Jennifer Lopez’ beroemde exen

1. Ojani Noa

Volledig scherm Jennifer Lopez en Ojani Noa waren amper een jaar getrouwd. © Kos

Jennifer trad in 1997 in het huwelijksbootje met producent Ojani Noa. Elf maanden later liep het huwelijk echter al op de klippen.

2. Sean ‘Diddy’ Combs

Volledig scherm Sean en Jennifer in haar beruchte Versace-jurk © REUTERS

In 1999 ontmoette Jennifer rapper Sean Combs op de set van een muziekvideo, waarna ze een relatie begonnen. Uiteindelijk zouden ze twee jaar samen zijn. Volgens Jennifer was de breuk te wijten aan de ontrouw van Sean. Hij beschouwt haar dan weer als een van z'n grote liefdes.

3. Cris Judd

Volledig scherm Jennifer stapte voor de tweede keer in het huwelijksbootje met Cris © AP

De zangeres huwde voor de tweede keer met danser Cris Judd, die ze leerde kennen op de set van ‘Love Don’t Cost a Thing’. In september 2001 trouwden ze, maar in juni 2002 was het huwelijk alweer voorbij. “Het is gewoon niet gelukt", haalde Cris later de schouders op.

4. Ben Affleck

Volledig scherm Jennifer en Ben kregen van de paparazzi de nickname 'Bennifer' © European Press Agency (EPA)

Misschien wel de allerbekendste naam in het rijtje, toch zeker in combinatie met Jennifer. De twee kregen zelfs een eigen nickname: ‘Bennifer’. Ben Affleck leerde de zangeres kennen op de set van de film ‘Gigli’. De twee verloofden zich in november 2002, maar vier dagen voor hun huwelijk zegden ze af. Niet veel later, in januari 2004, gingen ze uit elkaar. “Ik verloor mijn gevoel van eigenwaarde", zei Jennifer nadien.

5. Marc Anthony

Volledig scherm Met Marc kreeg Jennifer een tweeling. © AP

Derde keer, goede keer, moet Jennifer gedacht hebben, toen ze in 2004 in het huwelijksbootje stapte met zanger Marc Anthony. Vier jaar later verwelkomde het koppel tweeling Max en Emme. Maar in 2011 gingen ze dan toch uit elkaar. “Ik wist heel snel dat dit huwelijk niet de juiste beslissing was", gaf de zangeres later toe. Wel heeft ze nog steeds een goed contact met de vader van haar kinderen.

6. Beau ‘Casper' Smart

Volledig scherm Casper werkte als danser voor Jennifer © anp

Enkele maanden na de breuk met Marc Anthony begon Jennifer een relatie met danser Casper Smart. Ze huurde hem later ook in als creative director voor haar show in Las Vegas. In 2014 kwam hun relatie in zwaar weer te zitten, toen uitkwam dat Casper berichtjes had zitten sturen naar een transgender model. In 2016, na een knipperlichtperiode, braken ze voorgoed met elkaar. Als vrienden, want Casper vertelde later nog: “Jennifer is fenomenaal.”

7. Drake

Volledig scherm Drake en Jennifer hadden het een paar maanden erg gezellig met elkaar © Instagram

Na Casper volgde weer een rapper, de Canadese Drake. Ze leerden elkaar in de backstage van een van haar concerten kennen, en een paar maanden later raakte bekend dat ze effectief een koppel vormden. Drake spaarde in ieder geval kosten noch moeite om zijn vriendin tevreden te houden, en huurde naar verluidt eens een kerk af die hij omtoverde tot de locatie van een prom, waar de twee tot Prom King en Prom Queen gekroond werden. Maar lang duurde het sprookje niet. Toen Drake op Europese tournee vertrok, doofde hun relatie langzaam uit. In z'n nummer ‘Diplomatic Immunity’ verwees Drake wel nog even naar z'n ex: “In 2017 verloor ik een J.Lo”, klonk het daarin.

8. Alex Rodriguez

Volledig scherm Alex en Jennifer waren verloofd, maar tot een huwelijk kwam het nooit © Evan Agostini/Invision/AP