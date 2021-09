Het tragische leven van Steve Irwin (deel 2): hoe een pijnlijke familieruzie de erfenis van ‘The Crocodile Hunter’ overschaduwt

Celebrities Daniel Craig hield emotionele afscheids­speech na het filmen van de laatste James Bond-scè­ne

18 september James Bond-ster Daniel Craig (53) kreeg hij moeilijk toen hij een aangrijpende toespraak hield om de crew van ‘No Time To Die’ te bedanken. De acteur barstte in tranen uit nadat de film was ingeblikt. “Dit was de grootste eer van mijn leven", aldus Craig. In de nieuwe 007-film, die op 30 september in de zalen komt, kruipt de acteur voor de laatst keer in de rol van James Bond.