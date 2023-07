Het proces tegen Kevin Spacey tot nu toe: “Seksueel roofdier met voorkeur voor jonge hetero mannen”

CELEBRITIES Paris Hilton verwelkomt nieuwe chihuahua in huis, maar krijgt bakken kritiek over zich heen

De dierenfamilie van Paris Hilton (42) is opnieuw uitgebreid. De Amerikaanse zakenvrouw heeft heel wat viervoeters in haar villa rondlopen en sinds deze week heeft ze er een nieuwe chihuahua bij. Maar daar is dierenrechtenorganisatie PETA niet over te spreken. “Het is een problematische aankoop en ze zou broodfok niet mogen promoten”, klinkt het.