Het oude appartement van Lady Gaga staat te huur, en het is niet zo duur als je zou denken

Lady Gaga werd natuurlijk niet geboren als superster. Drie jaar lang woonde ze in een klein appartementje in New York, voor ze eindelijk doorbrak met haar plaat ‘The Fame Monster’. Dat appartementje staat op dit moment weer te huur. Uiteraard is er veel interesse voor, want wie wil er nu niet leven ‘zoals een ster’? Als is het dan niet op de meest luxueuze manier.