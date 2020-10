Het moddergooien is begonnen: Kanye West en Jennifer Aniston in de clinch

CelebritiesNet als vele andere Amerikaanse sterren steunt Jennifer Aniston (51) de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Op Instagram liet Jennifer weten dat ze haar stem al heeft uitgebracht. Ook wil ze haar volgers duidelijk maken dat het “niet grappig” is om op rapper Kanye West te stemmen . Een boodschap die bij hem klaarblijkelijk in het verkeerde keelgat is geschoten.

Jennifer Aniston roept haar volgers op om verantwoordelijk te zijn. “Het is niet grappig om op Kanye te stemmen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Wees alsjeblieft verantwoordelijk”, schrijft Jennifer. Volgens de actrice zijn de Verenigde Staten op dit moment meer verdeeld dan ooit en moet dit veranderen. “Ik wil er bij jullie op aandringen om te overwegen wie het meest getroffen wordt door deze verkiezing als we zo doorgaan. Dit hele gebeuren gaat niet om een kandidaat of een probleem, het gaat over de toekomst van het land en de wereld.”

Kanye West doet mee met de Amerikaanse presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat, maar wordt in realiteit niet gezien als serieuze kanshebber. De rapper scoort nergens hoog in de opiniepeilingen, al is hij niet van plan om uit de race te stappen of op te geven. “Het presidentschap is mijn ultieme doel”, zei hij eerder deze week nog. “Zelfs als dat zou betekenen dat ik het nog een keer moet proberen in 2024."

Warrige tweets

Het hoeft dus niet te verbazen dat de oproep van Jennifer Aniston bij Kanye in het verkeerde keelgat is geschoten. In verschillende warrige tweets, die even snel weer verdwenen als ze verschenen, liet de man van Kim Kardashian zijn ongenoegen blijken. Eerst deelde hij een schermafbeelding van een artikel over de uitspraken van Jennifer, waarbij hij - verwijzend naar zijn recente en veelbesproken interview met Joe Rogan - schreef dat “het Rogan-interview haar door elkaar heeft geschud.” Daar kwam meteen een nieuwe tweet bij, waarin hij “Let’s gooooooooo” toevoegde. En nog iets later schreef hij onomwonden: “‘Friends’ was ook niet grappig.”

Volledig scherm Een blik op de warrige tweets, die meteen weer verwijderd werden. © Twitter

‘Geïnspireerd door god’

Jennifer Aniston heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen. Maar de reactie van Kanye West doet de wenkbrauwen fronsen en doet vragen rijzen over zijn politieke kwaliteiten. “Hij wil president van Amerika worden maar kan niet om met het kleinste beetje kritiek”, klinkt het. Ook aan zijn motieven wordt intussen getwijfeld: de rapper wil president worden omdat God hem daar naar eigen zeggen toe inspireerde.

“Het was iets dat God in mijn hart legde”, zo verklaart West. Naar eigen zeggen ontstond het plan om in de presidentsrace te stappen toen hij onder de douche stond. “Toen ik er voor het eerst over nadacht, moest ik lachen en kwam er een gevoel van vreugde in mijn lichaam en ziel. Ik voelde die energie, ik voelde die geest.” West zegt dat niet iedereen in zijn nabije omgeving het eens was met zijn plan om op te gaan voor president. Zelf werd de rapper geïnspireerd door de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in 2016. “Toen ik Trump zag winnen besefte ik dat je ook kon winnen als je van buiten de politiek komt.”

