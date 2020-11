Het lachen is hem vergaan: talkshowhost Stephen Colbert moet tranen verbijten na persconferentie Trump

Stephen Colbert van ‘The late show’ is duidelijk nog niet bekomen van de toespraak die Donald Trump zopas gaf. In zijn speech eiste Trump niet alleen opnieuw de overwinning op, hij verklaarde ook dat hij de belangrijkste staten Georgia, Wisconsin, Pennsylvania en Michigan had gewonnen. Dat terwijl de resultaten van deze staten nog niet bekend zijn en er nog steeds stemmen worden geteld.

Colbert reageerde na de toespraak kwaad en emotioneel op de beweringen. Hij zei dat hij zwart droeg omdat hij “iets sombers wilde dragen” om zich voor te bereiden op Trumps pogingen om de resultaten van de “vrije en eerlijke verkiezingen in diskrediet te brengen.” Colbert voegde er ook aan toe dat hij voor één keer zou blijven rechtstaan, “omdat Donald Trump vanavond heel hard geprobeerd heeft om iets te vermoorden.”

“De president kwam de briefingkamer van het Witte Huis binnen en heeft 15 minuten lang gelogen”, klonk het scherp. “Hij had het over onzinnige dingen als illegale stembureaus, corrupte verkiezingsfunctionarissen en geheime democratische telbureaus. Het is allemaal hetzelfde. En als je nog niet wist dat Joe Biden in de buurt komt van zijn 270 kiesmannen, heeft Donald Trump zojuist al het bewijs geleverd dat je ooit nodig zal hebben.”

Slechte verliezer

Colbert stelde verder dat Trump duidelijk heeft gemaakt dat hij elk verkiezingsresultaat zal betwisten als hij niet de winnaar is. “We wisten allemaal dat de president dit zou doen, dat hij zou weigeren om waardigheid te tonen in de nederlaag. Maar wat we niet hadden verwacht, was dat het zoveel pijn zou doen. Ik had niet verwacht dat dit mijn hart zou breken. Dat hij vanuit het Witte Huis - ons huis - een donkere schaduw zou werpen op ons meest heilige recht. Dat is verwoestend.”

“Hij is de president van de Verenigde Staten”, vervolgde een emotionele Colbert. “Dat kantoor betekent iets, en dat kantoor zou een beetje fatsoen moeten hebben. Republikeinen moeten nu hun stem laten horen, allemaal. Alles wat het kwaad nodig heeft om te overleven is dat goede mensen geen actie ondernemen. Het kwaad heeft dit tot nu toe alleen overleefd omdat veel kiezers niet alles wilden geloven wat voor zo velen van ons duidelijk was: dat Donald Trump een fascist is. De Republikeinen moeten nu uit de Trump-trein stappen. Want het is geen passagierstrein en op een dag word je er zelf opgezet.”

