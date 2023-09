Het is officieel. Joe Jonas en Sophie Turner gaan scheiden: “Ze leefden al maanden apart”

Celebrities Te midden van geruchten over break-up: Kylie Jenner en Timothée Chalamet al kussend gespot op concert Beyoncé

Dan toch? Kylie Jenner (26) en Timothée Chalamet (27) drukken de geruchten over een mogelijke relatiebreuk de kop in, door opnieuw samen in het openbaar te verschijnen. De twee vertoefden afgelopen maandag in elkaars gezelschap tijdens het concert van wereldster Beyoncé in Los Angeles én leken hun handen (en lippen) niet van elkaar te kunnen afhouden.