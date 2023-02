“Het is er verleidelijk, maar ook een wespennest”: deze beroemdheden haten Hollywood

Celebrities “Die sekstape was een nachtmer­rie”: dit is Mischa Barton, die op haar 19de de raad kreeg om met Leonardo DiCaprio te slapen

Hoewel ze al jaren van het voorplan verdwenen is, stond actrice Mischa Barton (37) afgelopen week opnieuw in de schijnwerpers. Met dank aan een uitspraak uit 2005 die viraal ging. “M'n manager raadde me aan om seks te hebben met de elf jaar oudere Leonardo DiCaprio", zei de toen 19-jarige actrice in ‘Harper’s & Queen’. Barton was op dat moment een van dé it-girls in Hollywood, met dank aan haar rol in de razend populaire tienerreeks ‘The O.C’. Na enkele tegenslagen verloor ze zichzelf echter in een negatieve spiraal van drank, drugs en een sekstape. Wat liep er precies fout? En hoe gaat het vandaag nog met Mischa? “Hij zette een geheime camera in de slaapkamer.”