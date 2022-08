“Het is een trieste dag”: Ellen DeGeneres reageert op overlijden van haar ex-vriendin Anne Heche

Ellen, die vooral bekend is van ‘The Ellen DeGeneres Show’, en Anne Heche zorgden eind jaren 90 voor heel wat ophef in de media toen bleek dat ze een relatie hadden. De twee vonden elkaar in 1997, drie jaar later zetten ze een punt achter hun relatie. Een jaar later stapte Heche in het huwelijksbootje met cameraman Coleman Laffoon, met wie ze een zoon kreeg. Maar hun geluk mocht ook niet wezen, want in 2007 vroeg de actrice een scheiding aan. Anne kreeg daarna een relatie met de Canadese acteur James Tupper, met wie ze ook een zoon verwelkomde. Zij gingen in 2018 uit elkaar.