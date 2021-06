Het gaat beter met Kim Kardashian: “Ze voelt zich goed na breuk met Kanye”

Kim Kardashian staat nog steeds achter haar beslissing om te scheiden van de rapper. “Ze had het zwaar rond de tijd dat ze een scheiding aanvroeg. Ze was erg verdrietig en wilde het eigenlijk niet. Het gaat veel beter sinds dat moment. Ze is gelukkig en overtuigd dat ze de juiste beslissing heeft genomen”, zegt een bron.

Tussen de realityster en de rapper ging het al langer niet goed. Zo had Kim het naar verluidt zwaar met de wispelturigheid van Kanye, zijn vele tirades op Twitter en het feit dat hij - zonder succes - probeerde de nieuwe president van de Verenigde Staten te worden. De realityster vertelde vorig jaar voor het eerst over de impact die de bipolaire stoornis van de rapper had op hun gezin. Ondanks zijn moeilijke gedrag omschreef Kim haar man toen als “een briljant maar gecompliceerd persoon”.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kim en Kanye hebben allebei nog niet gereageerd op de breuk. Wel was in een aflevering van realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians’ te zien hoe de Kim huilde om haar huwelijksproblemen. “Ik kan het niet meer aan”, zei ze in de in november opgenomen aflevering.

De twee trouwden in 2014 en hebben samen vier kinderen. Voor Kanye was het zijn eerste huwelijk. Kim was twee keer eerder getrouwd.

Lees ook