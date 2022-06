Het fascinerende leven van Paul McCartney: “Iedereen dacht dat ik al dood was, bizar”

CelebritiesOp 25 juni, een week na zijn tachtigste verjaardag, is Paul McCartney een van de headliners op Glastonbury. Daarmee is hij de oudste artiest die ooit op het hoofdpodium van het bekende Britse festival heeft gestaan. Iets waar de ex-Beatle als jonge knaap enkel van durfde dromen. Of zelfs niet, want in feite wilde hij vrachtwagenchauffeur worden. “In een bandje spelen, meisjes versieren, wat geld verdienen, genoeg om een autootje te kopen... Dát was het idee. Maar dan realiseer je je plotseling dat er iets aan het gebeuren is, iets onvoorstelbaars.”