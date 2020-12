Het einde nabij? “Ellen DeGeneres verliest grote sponsors na schandaal”

Ellen keerde twee maanden geleden terug met haar dagelijkse talkshow, nadat ze maandenlang onder vuur lag vanwege de 'giftige' omgeving op de werkvloer van haar programma. Meerdere werknemers spraken zich destijds tegenover BuzzFeed uit over de ongezonde werksfeer, waarbij zelfs sprake was van seksueel misbruik. Hoewel Ellen publiekelijk het boetekleed aantrok en beterschap beloofde, lijkt het er vooralsnog op dat kijkers hun vertrouwen in haar zijn verloren. En met hen de sponsors.

“Natuurlijk heeft het coronavirus niet bijgedragen aan het binnenhalen of behouden van sponsors. Dit had niemand kunnen voorzien. We moeten dagelijks een show vullen met content, maar er is bijna geen content, omdat er nauwelijks films, albums of nieuwe televisieshows uitkomen. Maar nu wordt er opeens geluisterd naar iedereen die een idee ter tafel brengt, terwijl daar voorheen om gelachen werd. Zo was de werksfeer hier destijds. Maar als je geen content kunt leveren, haken sponsors af. Zo simpel is het," aldus een medewerker die anoniem wilde blijven, uit angst voor represailles.