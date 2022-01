Het échte leven van ‘The Golden Girls’ (deel 1): “Ik was al twee keer getrouwd voor ik de ware liefde ontmoette”

Celebrities Dochter Bob Saget brengt emotioneel eerbetoon aan haar vader

Lara Saget (32), de dochter van Bob Saget, is voor het eerst openhartig over haar overleden vader. Donderdag onthulde ze in een ontroerend eerbetoon op Instagram dat een van de grootste levenslessen die ze meekreeg van haar vader was om “ten volle lief te hebben en vriendelijk te zijn.”

28 januari