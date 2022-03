HET DEBAT. Moet je overal mee kunnen lachen, zelfs als het zeer gevoelig ligt?

Gisteren, tijdens de uitreiking van de Oscars, deelde acteur Will Smith (53) een rake klap uit aan presentator Chris Rock (57). Dat gebeurde nadat Rock een grapje maakte over het “GI Jane-kapsel” van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will. Moet je overal mee kunnen lachen? Of is de uitbarsting van Smith enigszins te begrijpen? Wat is jullie mening? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experts en collega’s van Will Smith ervan vinden.

The Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt: “De Academy staat geen geweld toe, in eender welke vorm.”

Filmregisseur en acteur Sven De Ridder: “Voor mij is Will Smith plotseling iemand die geen humor heeft, terwijl hij zelf wel beweert dat hij altijd de man met de humor is. Als hij op zulke momenten zo reageert, zal het lang duren voordat ik hem weer bekijk als de acteur die hij is.”

Filmregisseur Jan Verheyen: “Het valt nog af te wachten wat de gevolgen zullen zijn voor de carrière van Will Smith. Je kunt deze gebeurtenis geen hoogtepunt noemen.”

‘One Tree Hill’-actrice Sophia Bush : “Geweld is niet oké. Daarnaast is het ook nooit de oplossing. Dit was wel de tweede keer dat Chris een grap maakt over Jada tijdens de Oscars. Lachen met de auto-immuunziekte van iemand anders verkeerd. Er bewust een grap over maken, is gewoon wreed. Zowel Chris Rock als Will Smith moeten even kalmeren.”

Amerikaans acteur en regisseur Rob Reiner: “Er is geen enkel excuus voor wat Will Smith heeft gedaan. Will Smith zou zijn verontschuldigingen moeten aanbieden aan Chris Rock. Hij mag blij zijn dat Rock geen klacht indient.”

Euphoria-acteur Coleman Domingo: “Hij komt uit West-Philadelphia, net als ik, en wij zijn zeer gepassioneerde mensen. Zijn passie nam even de overhand, dacht ik op dat moment. In zijn bedankspeech even later, was hij zich bewust van zijn eigen tekortkoming door aan iedereen zijn verontschuldigingen aan te bieden.”

Actrice Tiffany Haddish: “Toen ik zag dat een zwarte man zijn vrouw verdedigde… Dat betekende echt ontzettend veel voor mij. De rest van de wereld is het er wellicht niet mee eens, maar voor mij persoonlijk was dit het mooiste wat ik ooit al gezien heb. Het deed mij geloven dat er nog mannen zijn die hun vrouwen graag zien.” Haddish vroeg zich ook nog luidop af waarom Rock de grap in kwestie gemaakt heeft. “Hij heeft op voorhand niet gevraagd of ze het oké vond en zijn opmerking heeft haar duidelijk geraakt. Mocht ze het niet erg gevonden hebben dan zou Will wellicht niets gezegd hebben. Het heeft gewoon zijn vrouw beschermd.”

Will Smith na zijn uitbarsting:

Will Smith won wat later de award voor ‘Beste Acteur’, voor zijn rol in ‘King Richard’. Een film over het leven van de vader van Venus en Serena Williams. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen en maakte hij zijn excuses aan de Academy, maar niet aan Rock. “Richard Williams verdedigde zijn familie hevig. Ik weet dat als je doet wat wij doen, je om moet kunnen met kritiek en gemene grappen, met mensen die geen respect hebben voor jou en je familie. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden bij de Academy en bij al mijn mede-genomineerden. Ik hoop dat de Academy mij in het vervolg nog wil uitnodigen.”

Bekijk ook de reactie van tennisster Serena Williams:

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.