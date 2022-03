HET DEBAT. Moet je overal mee kunnen lachen, zelfs als het zeer gevoelig ligt? Dit is jullie mening

Gisteren, tijdens de uitreiking van de Oscars, deelde acteur Will Smith (53) een rake klap uit aan presentator Chris Rock (57). Dat gebeurde nadat Rock een grapje maakte over het “‘G.I. Jane’-kapsel” van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will. Moet je overal mee kunnen lachen? Of is de uitbarsting van Smith enigszins te begrijpen? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Dit is hoe jullie erover denken.

Geert Spileers: “Lachen met iemands ziekte is echt niet oké. Will Smith heeft misschien te gepassioneerd gereageerd, maar als die Chris Rock niet snapt dat je met zoiets niet lacht, is het terecht dat hij een klap kreeg. Eigenlijk zou Chris Rock zich net moeten excuseren bij de familie Smith, en niet andersom. Humor moet er zijn in deze trieste wereld, maar je kan echt niet met alles lachen.”

Marc Witters: “Principieel: men mag overal mee lachen. Omdat het omgekeerde véél erger zou zijn: vrije meningsuiting wordt dan (nog meer) aan banden gelegd. Dit betekent niet dat elke grap ook grappig gevonden moet worden. De grap over Jada en haar kale hoofd ten gevolge van alopecia is flauw, zwak en kan kwetsen. Maar dat wil niet zeggen dat de grap niet gemaakt mag worden. Philippe Geubels komt vaak dicht in de buurt en toch lacht iedereen. Het is dus een subtiele kwestie van afwegen.”

Quote Er zijn grenzen van humor en vrijheid van meningsui­ting betekent niet dat je de zelfwaarde van anderen moet ridiculise­ren. Kelly Verlinden

Kelly Verlinden: “Neen, dit is een persoonlijke gerichte ‘aanval’. Hij heeft zelfs niet om haar toestemming vooraf gevraagd, wat anderen wel doen als ze persoonlijke humor in hun act verwerken. Er zijn grenzen van humor en vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je de zelfwaarde van anderen moet ridiculiseren.”

Danny Gielen: “Ja, er moet met alles kunnen gelachen worden. Dat dit steeds wel voor iemand minder grappig is, kan geen reden zijn om te censureren. Je hebt zowel fans van flauwe als van grove humor. Will Smith moet zich bewust zijn dat de presentatoren in dit geval continu wel iemand ‘roasten’.”

Stefan Klemic: “Fysiek geweld valt nooit goed te praten, tenzij uit wettige zelfverdediging. Maar we hebben allemaal zo’n kort lontje tegenwoordig, triestig. Het beangstigt me dat we steeds minder mogen zeggen en doen en dat die evolutie zich blijft verderzetten. Zalig zijn zij die nog weten wat vrije meningsuiting betekent, want op deze manier glijdt de hele wereld af naar een dictatuur, waarin je je enkel nog mag zeggen wat vooraf goedgekeurd is...”

Quote Wat voor de ene kwetsend of beledigend is, is voor een ander grappig. Eric Meers

Bart Bollen: “Als een individu denkt het recht te hebben om zelf de grens van humor te bepalen, heeft een ander ook het recht om zelf de grens van overschrijding te bepalen."

Eric Meers: “Natuurlijk moet je met alles kunnen lachen. Wat voor de ene kwetsend of beledigend is, is voor een ander grappig. De dag dat een komiek rekening moet houden met iedereen, kan er om niets meer gelachen worden. Ergens op deze aardbol zal er zich wel altijd iemand beledigd voelen."