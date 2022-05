Het bewogen leven van de Franse superster Jean-Paul Belmondo: “Als tiener wou ik bokser worden”

CelebritiesHet Filmfestival van Cannes, dat vandaag de laatste dag ingaat, is altijd bijzonder geweest voor Jean-Paul Belmondo. In 2011 wordt hij er zelfs geëerd met een Gouden Palm voor zijn hele oeuvre, en dat wil wat zeggen. Als hij in 2021 op 88-jarige leeftijd overlijdt, laten de Fransen massaal zien dat ze het filmicoon voor altijd in hun hart hebben gesloten. In twee delen staan we dit weekend stil bij het bewogen leven van de superster. Vandaag focussen we op z'n jeugd en het begin van z’n acteercarrière. “Ik reed als een gek tegen tweehonderd kilometer per uur op de snelweg. Ik wilde alles ontvluchten: het toneelstuk, het publiek dat op me wachtte, mijn familie...”