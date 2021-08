‘Hertrouwen met Kim’ en uitgespuwde Marilyn Manson: Kanye West stelt nieuwe plaat voor

CelebritiesDonderdag trapte Kany West (44) zijn derde luisterevent ‘Donda’ op gang in Chicago, waar hij opgroeide. De grote verrassing van de avond was de aanwezigheid van z'n voormalige echtgenote Kim Kardashian (40), die in trouwjurk opdook. Ook DaBaby (29) en Marilyn Manson (52) verschenen op het podium. Beide artiesten liggen zwaar onder vuur voor respectievelijk homofobe uitspraken en beschuldigingen van verkrachting en foltering. De fans verwachtten rapper Jay-Z, maar die was nergens te zien.

Met ruim twee uur vertraging begon Kany West donderdagavond aan zijn derde luisterevent ‘Donda’ in Chicago, naar aanleiding van zijn nieuw album. Het podium werd voor de gelegenheid een replica van zijn ouderlijk huis. Kanye West opende met een van zijn populairste nummers op het album, ‘Jail’, waarin ook Jay-Z ook te horen is. Al verscheen die laatste niet op het podium, maar wél de Amerikaanse rapper DaBaby die Jay-Z zijn deel zong. Ook Marilyn Manson (52) verscheen plots op het podium. Waarom hij ook aanwezig was, is voor velen een raadsel, want Manson is op het album niet te horen.

Als er één rapper regelmatig de krantenkoppen haalt in thuisland Amerika, dan is het DaBaby wel. Niet alleen vanwege zijn muzikale verwezenlijkingen - amper een jaar geleden won hij nog de award van ‘Best Male Hip Hop Artist’ op de BET Awards - maar ook vanwege zijn problemen met de wet. Drugsbezit, diefstal of geweldpleging? Het verleden van de rapper spreekt voor zich, maar ook vandaag heeft DaBaby zijn lesje nog steeds niet geleerd. Na enkele homofobe uitspraken keren verschillende evenementen en artiesten hem nu de rug toe.

Volledig scherm Kanye West, Dababy en Marilyn Manson © Twitter

Ook Marilyn Manson ligt zwaar onder vuur. Verschillende vrouwen klagen hem aan voor seksueel, fysiek en emotioneel misbruik. ‘Game of Thrones’-actrice Esme Bianco spande ook effectief een rechtszaak aan tegen de zanger. Daarin zegt ze dat Manson haar in 2009 onder meer vastbond, sloeg met een zweep en haar sneed met een mes. Hij zou haar een rol beloofd hebben in een nieuwe videoclip, maar bij aankomst bleek er geen filmcrew te zijn, alleen Manson. Die verplichtte haar om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bij hem te blijven en dwong haar om drugs en alcohol te nemen. De actrice vertelt in de documenten dat hij haar in die periode ook sloeg en zelfs elektrocuteerde. Volgens haar advocaten heeft de actrice nog steeds last van een posttraumatische stressstoornis, angsten, depressie en paniekaanvallen. De zanger blijft z’n onschuld staande houden.

Maakte ook haar opwachting tijdens het evenement: Kim Kardashian, de ex van Kanye. Zij verscheen op het podium tijdens het laatste nummer van de avond, ‘No Child Left Behind’. Opvallend: ze droeg daarbij een trouwjurk van Balenciaga Couture en leek zo symbolisch te hertrouwen met haar voormalige echtgenoot. Maar bronnen vertellen aan TMZ dat dit optreden niet betekent dat de twee terug samen zijn. “Ze zullen voor eeuwig familie blijven", klonk het. “Ze hebben elkaar altijd gesteund en zullen dat blijven doen in de toekomst - of het nu om een samenwerking gaat of niet. Kim was blij dat ze dit voor Kanye kon doen, omdat het evenement zo belangrijk voor hem was.”

Geen windeieren

De drie luisterfeestjes die Kanye West heeft georganiseerd voor zijn nieuwe album ‘Donda’ hebben hem bepaald geen windeieren gelegd. De rapper heeft volgens een inschatting van Vice 6,4 miljoen euro verdiend aan de eerste twee releaseparty’s in Atlanta. Billboard denkt zelfs dat het derde luisterevent in Chicago donderdag het totaal op ruim 10,6 miljoen euro brengt.

West zou zijn tiende album, vernoemd naar zijn moeder, eind juli uitbrengen. Hij boekte een stadion in Atlanta voor een releaseparty, maar na afloop kondigde hij aan dat hij toch nog aan de plaat wilde sleutelen. Op 5 augustus gaf hij een tweede luisterfeest in het stadion, waarop ook geen album volgde.

Alhoewel de 80.000 bezoekers van de eerste twee luisterevents allemaal een kaartje kochten, vormt de verkochte merchandise tijdens die concerten de goudmijn, stelt Vice. Na aftrek van de productiekosten en de vijftien procent die zijn manager van zijn inkomsten inhoudt, zou de rapper nog steeds 2,8 miljoen euro overhouden aan de verkochte shirts, truien en andere waar tijdens de concerten.

