Herstel Madonna verloopt moeizaam: "Ze voelt zich zwak en moe"

Koorts

Volgens insiders negeerde Madonna al een tijdje bepaalde symptomen - waaronder koorts - en hoopte ze dat het vanzelf wel over zou gaan. Dit om haar nakende wereldtournee niet in gevaar te brengen. “Ze dreef zichzelf tot het uiterste en was vastberaden om geen enkele repetitie te missen", aldus bronnen aan ‘People’. “Ze voelde zich al een tijdje niet zo goed, maar wilde de beste zijn en indruk maken op haar fans.”

Op 15 juli zou ze haar tournee aftrappen in de Rogers Arena in Vancouver, Canada. Of ook haar concerten op 21 en 22 oktober 2023 in het Antwerpse Sportpaleis in het gedrang komen is nog niet bekend.